Москвичей предупредили о дождях в понедельник

В понедельник в Москве ожидаются кратковременные дожди, температура составит до +20 градусов. Об этом РИА «Новости» сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Он объяснил, что на погоду в Центральной России 25 мая повлияет вторичный холодный атмосферный фронт, связанный с североатлантическим циклоном с центром над Архангельском. По его словам, воздух в Москве и Подмосковье прогреется до +17… +20 градусов, прогнозируется облачная с прояснениями погода.

«Кратковременные дожди. Ветер северо-западный, западный от четырех до девяти метров в секунду, порывистый», — подчеркнул специалист.

Тишковец добавил, что давление упадет до 742 миллиметров ртутного столба.

Ранее синоптик Татьяна Позднякова рассказала, что следующая волна тепла накроет столицу только в июне. Последняя декада весны принесет похолодание — температура опустится ниже нормы на 2-3 градуса.