Москвичей предупредили о дождях в пятницу

В пятницу в Москве прогнозируется дождь с грозами и температура до +22 градусов. Об этом РИА «Новости» рассказала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

Она объяснила, что погоду будет определять атмосферный фон, который 14 мая приближался к столице. Синоптик не исключила, что ночью и днем в городе на фоне дождей могут прогреметь грозы.

По ее словам, минимальная температура в Москве составит +12…+14 градусов, а в Подмосковье — +20…+22 градуса.

«В пятницу погода будет менее комфортная, чем в четверг, под действием атмосферного фронта атлантического циклона», — подчеркнула она.

Ранее Позднякова сообщила, что летняя погода придет в регион 17 мая — в этот день температура может подняться выше отметки +25 градусов. Она допустила, что в понедельник температурный фон превысит климатическую норму и обновит рекорд. В середине недели столбики термометров покажут +25…+30 градусов, отметила синоптик.