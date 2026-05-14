Погода будет бить рекорды. Жара накроет Подмосковье, не дождавшись лета

Погода скоро начнет радовать жителей Подмосковья летним солнцем, но ближайшие несколько дней еще будут облачными. В некоторых районах области также ожидаются дожди и даже грозы.

Специалист обратила внимание, что днем местами может пойти кратковременный дождь. Скорее всего, осадки выпадут на западе Подмосковья.

«Температура воздуха у нас так же приблизится к отметке примерно +20…+23 градуса. Ветер не будет особенно сильным, переменных направлений», — объяснила она.

Метеоролог, главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала 360.ru, что 14 мая погода будет похожей на вчерашнюю.

К вечеру облачность будет уплотняться, и предстоящей ночью мы уже будем под влиянием атмосферного фронта, который проявит себя дождем. Не исключено, что местами будут наблюдаться очаги гроз.

По словам синоптика, следующая ночь станет теплее из-за большей облачности. В столице столбики термометров будут показывать +12…+14 градусов, что на пять градусов выше климатической нормы.

Погода с 17 мая

Несмотря на дожди и облачность, синоптик призвала жителей Подмосковья настраиваться на летний лад. Уже в это воскресенье при переменной облачности температура может перевалить отметку +25 градусов.

«Дальше — больше. Я считаю, что уже начиная со следующей недели для Москвы будет актуальна формулировка „жаркая погода“, потому что прогнозируется, что температура воздуха в середине недели будет достигать отметки +25…+30 градусов», — подчеркнула Позднякова.

Она рекомендовала готовиться к более жаркой погоде с температурным фоном градусов на шесть-семь выше климатической нормы. Специалист не исключила, что 18 мая может обновиться температурный рекорд.

Синоптик Евгений Тишковец в эфире телеканала «Россия 24» сообщил, что в ближайшие дни европейская часть страны будет находиться на орбите циклона. Вне зоны его влияния останутся только Поволжье и Предуралье.

«Самые сильные осадки ожидаются на крайнем западе Русской равнины, склонах Кавказа и Приазовье», — отметил эксперт.

Несмотря на ливни, температура в европейской части страны продолжит повышаться и попадет в климатические условия влажных субтропиков. По словам Тишковца, это только начало периода аномальной жары.