Подмосковные спасатели предупредили об опасности перепада температур при купании

В Подмосковье стоит сильная жара, и многие жители стремятся освежиться у водоемов. Работники «Мособлпожспаса» предупреждают: купание в такую погоду может быть опасным, если не соблюдать простые правила безопасности. Заместитель начальника учреждения Сергей Щетинин напомнил, что на воде нужно быть особенно внимательным, подходить к отдыху осознанно и выбирать проверенные места для купания.

«Работники противопожарно-спасательной службы пояснили, что резкий контраст температур представляет смертельную угрозу. Если в жару резко окунуться в холодную воду, то у неподготовленного человека может появиться спазм сосудов, остановиться сердце или произойти инсульт. Наибольшему риску подвержены люди с диагностированными сердечно-сосудистыми заболеваниями, хроническими патологиями», — пояснил Щетинин.

Особенно опасна вода после употребления алкоголя — даже небольшое количество снижает способность трезво оценивать ситуацию, нарушает работу организма и делает человека уязвимым к перепадам температуры. Безопаснее всего сначала облить лицо, шею и грудь, дать телу привыкнуть, и только потом заходить в воду.

Щетинин отметил, что в жару повышается риск солнечного удара. Он подчеркнул, что важно пить больше воды, носить головной убор или использовать зонтик, а также внимательно следить за детьми и ни в коем случае не оставлять их одних.