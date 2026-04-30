Москвичам спрогнозировали облачную погоду и до +7 градусов 30 апреля

Облачность с прояснениями, небольшие дожди и мокрый снег ожидаются в Москве 30 апреля. Об этом сообщили на сайте Гидрометцентра .

Днем воздух в столице прогреется до +5…+7 градусов. В ночь на пятницу температура опустится до -1 градуса. Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление достигнет 752 миллиметров ртутного столба.

В Подмосковье столбики термометров покажут +3…+8 градусов. Ночью 1 мая возможны заморозки до -4 градусов.

Несмотря на холода, в Мытищах зацвела вишня. Это произошло раньше срока вопреки снегопадам и ветру. Продолжительность цветения вишни зависит от погодных условий и наличия опылителей.