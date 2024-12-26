Москвичам разрешили получать квартиры в другом районе в рамках реновации

В рамках программы реновации в Москве собственнику с письменного согласия смогут предоставить равнозначное жилье в другом районе столицы. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.

Глава государства внес изменения в закон «О статусе столицы РФ».

Собственникам жилых помещений в многоквартирных домах, участвующих в программе реновации, ранее предоставляли равнозначное жилье в том же районе Москвы. Поправки позволяют жителю столицы дать письменное согласие и получить новую квартиру в другом районе города.

Кроме того, если собственника переселяют из квартиры с четырьмя или более комнатами, но нет возможности предоставить ему равнозначное жилье, он сможет подписать соответствующие документы и стать обладателем нескольких жилплощадей.

В ноябре заместитель главы Дубны Алексей Степаненко сообщил, что в рамках проекта по реновации в новое комфортное жилье переедут 155 жителей города.