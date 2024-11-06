Еще 155 жителей Дубны переедут в новые квартиры по программе реновации

В рамках проекта по реновации в новое комфортное жилье переедут 155 жителей Дубны. Подготовка территории началась летом, сейчас строительство достигло уровня котлована.

«Здесь застройщик собрал квартирографию и в новом корпусе проектирует квартиры под жителей этого дома. То есть все жители поедут в новый дом, который будет построен примерно через полтора года», — отметил заместитель главы Дубны Алексей Степаненко.

По его словам, все выполняется согласно утвержденному в Московской области документу. Условия проживания не будут ухудшены — они либо улучшатся, если нынешние нормы ниже, либо останутся на текущем уровне.

В Минжилполитики Московской области напомнили, что проект реновации направлен на переселение людей из ветхого жилья, создание комфортных условий и обновление городской инфраструктуры.