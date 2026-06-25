Купальный сезон не закрывается. Какой погоды москвичам ждать к концу июня
Синоптик Ильин: с 29 июня в Москве начнет теплеть
Московский регион накрыла волна похолодания, но до осенних температур она недотягивает. Уже со следующей недели столбики термометров начнут показывать отметки немного выше климатической нормы.
Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин в беседе с 360.ru рассказал, что сегодня и завтра ожидаются отклонения температуры в отрицательную сторону, но переживать насчет них не стоит.
Я бы не стал называть это осенним похолоданием. У нас и летом часто в июне температура опускается, это происходит все в пределах климатической нормы. Не стоит депрессировать население.
Уже в воскресенье отклонение температуры составит менее одного градуса, а в понедельник ожидается слабое превышение нормы.
«Можно говорить не об осенней, а о прохладно-летней погоде. Уже с воскресенья температура стабилизируется и достигнет нормальных значений. Если завтра в Москве температура воздуха ожидается +20…+22, а по области — +17…+23, то в воскресенье в Москве уже +21…+25, а по области +20…+25 градусов», — отметил специалист.
Когда пройдут дожди
Небольшие дожди в столице и Подмосковье пройдут сегодня в течение дня.
В пятницу в Москве ночью обойдется без осадков, по области небольшой дождик может пройти, местами образуются очаги тумана. Температура воздуха в Москве ночью ожидается +9…+11, по области — +7…+12. Днем — +20…+22 в Москве, +18…+23 по области.
В субботу при переменной облачности ночью обойдется без осадков, температура в Москве ночью дойдет до +12…+14 градусов, а в Подмосковье — +6…+11 градусов.
«Днем тоже с прояснениями, местами еще кратковременный дождь пройдет, но небольшой — от нуля до двух миллиметров в течение суток. Ветровой режим в ближайшие два дня (в пятницу и субботу) — обещают нам северо-западный ветер по силе 5-10 метров в секунду», — уточнил синоптик.
Можно ли купаться
Воскресенье в Московском регионе ожидается переменная облачность без осадков. В столице ночью столбики термометров покажут +11…+13, в области — +9…+14.
Днем температура подскочит в городе до +23…+25, в Подмосковье — до +20…+25. Подует северо-западный ветер с порывами 5-10 метров в секунду.
На следующей неделе потеплеет до +21…+26 градусов, местами небольшой дождь все-таки пройдет. Ветер подует с севера, стихнет до 2-7 метров в секунду. Что касается атмосферного давления, то в ближайшие трое суток ровный ход около 748 миллиметров ртутного столба, от давления проблем вообще никаких.
Специалист призвал отложить зонтики на этой неделе только в воскресенье. Он объяснил, что даже при отсутствии фронтальных разделов внутримассовая конвективная облачность иногда дает такое развитие, что кое-где идут дожди.
Несмотря на похолодание, не нужно откладывать отдых на свежем воздухе, в том числе на пляжах, отметил Ильин.
«Загорать можно. Давайте не будем закрывать купальный сезон», — призвал он.
Также синоптик обратил внимание, что каждый человек сам подбирает для себя температуру, при которой ему комфортно плавать. По его словам, сейчас водоемы прогреты до температурных значений, допускающих купание.