Москвичам рассказали о резком понижении температуры после оттепели

После оттепельных значений температура резко понизится к 21 января. Об этом в беседе с изданием «Интерфакс» сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам синоптика, сейчас в Москве стоит соответствующая апрелю погода, но уже во вторник столбики термометра опустятся на десять градусов. Температура воздуха не поднимется выше -3 градусов.

«Погода сегодня (20 января — прим.ред.) очень теплая, днем +2.+4 градуса, что на восемь градусов выше нормы и соответствует апрелю. Но погода — очень легкомысленная леди, она невероятно изменчива. И завтра вы уже не узнаете эту погоду», — заявил Вильфанд.

К вечеру в столице прогнозируется резкое повышение атмосферного давления. В ночь на 21 января температура воздуха в Москве достигнет отметки в -7…-9 градусов, а в Московской области опустится и до -12. Утром холодная погода сохранится, столбики термометра покажут не выше -7…-8 градусов. Ближе ко второй половине дня потеплеет до -5…-3 градусов.

Ранее синоптики рассказали, что февраль в московском регионе будет теплым, но возможно и понижение температуры до -10…-15 градусов.