Желтый уровень погодной опасности объявили в Подмосковье из-за тумана

Желтый уровень погодной опасности ввели в Подмосковье из-за сильного тумана, который ожидается ночью. Об этом Гидрометцентр России сообщил ТАСС .

«Со второй половины ночи и утром в пятницу, 24 июля, местами по Московской области ожидается туман с видимостью до 300-800 метров, желтый погодный уровень», — рассказали синоптики.

Желтый уровень будет действовать с полуночи до 06:00 утра пятницы. Температура воздуха в Москве понизится до +12 градусов, в центре — до +16 градусов. Днем столбик термометра поднимется до +23… +25 градусов в Москве, в области — от +20 до +25 градусов, местами ожидается кратковременный дождь.

В ближайшие дни в Москве и области погода будет теплой, но прогнозируются непродолжительные дожди. Вместе с циклоном в регион придет и порция теплого влажного воздуха, поэтому возможен ливень.