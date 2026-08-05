Москвичам рассказали о погоде в столице в среду

Синоптик Позднякова: в Москве 5 августа ожидается до +28 градусов

В Москве в среду будет переменная облачность, осадков не прогнозируется, температура поднимется до 28 градусов. Об этом сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с РИА «Новости» .

«Ожидается переменная облачность, без осадков. Минимальная температура — +15-17, по региону температура может понижаться до +13», — сказала она.

Синоптик отметила, что в пониженных местах столбики термометра могут опуститься даже до +10. При этом днем в городе будет +26-28 градусов, в области +25–28.

По словам специалиста, в среду антициклон практически накроет столичный регион. Давление ожидается высоким — 750 миллиметров ртутного столба, ветер переменный, 3-8 метров в секунду.

Ранее ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец заявил, что в центральных регионах России температура воздуха к четвергу повысится до 31 градуса.