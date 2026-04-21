Москвичам рассказали о погоде в столице 21 апреля

Сегодня погода в столичном регионе будет формироваться под влиянием скандинавского антициклона: воздух прогреется до +10 градусов, осадков не предвидится. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в телеграм-канале .

«В столице нашей родины сейчас +1,5 градуса, по северу и западу области местами заморозки до -0,4 градуса, небосвод на 60% прикрыт высококучевыми облаками выше 2500 метров», — написал он.

По его словам, дождей нет, в Черустях идет снег. Видимость достигает 20 километров. Ветер северный и северо-западный, скорость — три метра в секунду. Влажность воздуха — 48%. Атмосферное давление — 743,7 миллиметра ртутного столба.

Метеоролог отметил, что в течение дня атмосферные процессы в московском регионе начнут определяться скандинавским антициклоном. В самой столице будет переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 3–8 метров в секунду. Температура воздуха — от +7 до +10 градусов. Атмосферное давление постепенно повысится и достигнет 744 миллиметров ртутного столба.

Кроме того, «окно погоды» сохранится и в среду, но потом погода опять ухудшится.

До этого Тишковец отметил, что в четверг Центральная Россия будет во власти североатлантического циклона. Выпадут дожди и похолодает до +4.