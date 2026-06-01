Москвичам рассказали о погоде в понедельник

В понедельник в Москве будет до +20 градусов

В понедельник воздух в Москве прогреется до +20 градусов, дождя не прогнозируется, однако в отдельных районах Подмосковья возможны осадки. Об этом в телеграм-канале заявил специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

В Москве ожидается облачная с прояснениями погода, без существенных осадков (по области местами возможен небольшой дождь)», — сказал он.

Ветер северо-западный, скорость — 3–8 метров в секунду. Столбики термометров покажут максимум от +18 до +20. Атмосферное давление немного повысится и достигнет отметки 747 миллиметров ртутного столба.

На предстоящей неделе в столице в основном ожидается сухая и относительно солнечная погода. Только в четверг, пятницу и воскресенье вероятны ливни с грозами. Ночью температура не опустится ниже +9-14 градусов, днем максимальные значения составят от +18 до +23, а в выходные — от +20 до +25, что считается нормой для этого времени года.

Как отметила метеоролог Татьяна Позднякова, температура воздуха приблизится к климатической норме примерно к 3–4 июня. Столбики термометров достигнут отметок +20-25 градусов.