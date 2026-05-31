Без дождей не обойдется. Когда в Москву придет летнее тепло?
Синоптик Позднякова: 3–4 июня в Москве потеплеет до +20…+25 градусов
Со следующей недели в Москву начнет приходить летнее тепло. Зноя ждать не стоит, но на середине недели столбики термометров уже поднимутся до климатической нормы июня.
Каким будет начало июня в московском регионе
Метеоролог, главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала 360.ru, к каким капризам природы стоит готовиться москвичам.
«Тенденции к тому, что погода будет улучшаться на следующей неделе, сохраняется. Где-то к 3-4 числу, к концу первой пятидневки июня, уже температура воздуха приблизится к климатической норме», — отметила она.
Она уточнила, что столбики термометров достигнут отметок +20…+25 градусов.
Несмотря на улучшение погоды, в регионе будет моросить. Кратковременные дожди ожидаются 1 и 2 июня, но следующие за ними среда и пятница пройдут без существенных осадков на большей части территорий.
Также синоптик прокомментировала сообщения о возможных грозах. По ее словам, сегодня и в ближайшие дни сохранится неустойчивая погода.
«Грозы при такой ситуации бывают тихими — погремит немножко, дождем прольет, и все — солнце проглянет. Следующая порция гроз и осадков наступает через два часа», — добавила она.
Когда ждать летнее тепло в Москве
Ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец в эфире Россия 24 подтвердил, что настоящее лето в столице может начаться с середины следующей недели.
«Весна, прощаясь, решила громко хлопнуть дверью, и до конца уходящего сезона мы пока остаемся во власти осеннего холода, но с наступлением июня ситуация начнет выправляться», — объяснил он.
Первые двое суток лета пройдут под влиянием североатлантического циклона. По словам специалиста, дневные температуры в московском регионе начнут приближаться к норме 2 июня. В зоне холодной аномалии останутся лишь Поволжье и Предуралье.
Специалист рассказал, что во вторник столбики термометров в Москве подрастут до +18…+21 градуса.
Полноценное лето наступит с 3 июня, когда инициативу перехватит северный антициклон. В среду прогнозируется солнечная погода — воздух прогреется до +21…+24 градуса. В четверг станет еще теплее, температура днем составит до +25. Тишковец также добавил, что весь июнь будет соответствовать климатической норме и не выдаст холодных сюрпризов, как это сделал май.