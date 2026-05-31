Без дождей не обойдется. Когда в Москву придет летнее тепло?

Со следующей недели в Москву начнет приходить летнее тепло. Зноя ждать не стоит, но на середине недели столбики термометров уже поднимутся до климатической нормы июня.

Каким будет начало июня в московском регионе

Метеоролог, главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала 360.ru, к каким капризам природы стоит готовиться москвичам.

«Тенденции к тому, что погода будет улучшаться на следующей неделе, сохраняется. Где-то к 3-4 числу, к концу первой пятидневки июня, уже температура воздуха приблизится к климатической норме», — отметила она.

Она уточнила, что столбики термометров достигнут отметок +20…+25 градусов.

Несмотря на улучшение погоды, в регионе будет моросить. Кратковременные дожди ожидаются 1 и 2 июня, но следующие за ними среда и пятница пройдут без существенных осадков на большей части территорий.

Также синоптик прокомментировала сообщения о возможных грозах. По ее словам, сегодня и в ближайшие дни сохранится неустойчивая погода.

«Грозы при такой ситуации бывают тихими — погремит немножко, дождем прольет, и все — солнце проглянет. Следующая порция гроз и осадков наступает через два часа», — добавила она.