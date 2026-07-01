Москвичам рассказали о погоде в июле в столице

В Москве примерно половина дней июля будут с переменной облачностью, а во второй половине месяца ожидаются более высокие температуры. Об этом заявила специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с РИА «Новости» .

«Как правило, у нас конец [июля] считается самым жарким, поэтому не исключено, что именно вторая половина июля будет с более высокими значениями температуры», — сказала специалист.

Она отметила, что около половины дней в июле должны быть с переменной облачностью, однако их точное распределение на протяжении месяца предсказать сейчас трудно.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин заявил, что в Москве и Подмосковье со вторника по четверг потеплеет до +26…+31 градуса, в некоторых местах воздух прогреется до +32. При этом жара не сравнится с европейской, где температура поднималась до +40.