Москвичам рассказали о начале метеорологической зимы в середине ноября

Метеорологическая зима наступит в столице в середине ноября, температура станет отрицательной. Об этом РИА «Новости» заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, осень продлится в Москве примерно до 14-го числа.

«В середине ноября стартует метеозима, то есть произойдет переход среднесуточной температуры воздуха через ноль в сторону отрицательных значений», — уточнил специалист.

Синоптик предупредил горожан о мокром снеге, заморозках и гололедице. Он добавил, что у московских автомобилистов есть еще две недели, чтобы сменить шины на зимние. Во второй половине ноября атмосфера вступит в следующий, самый холодный в году климатический сезон, подчеркнул Тишковец.

Ранее в Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности. В российском Гидрометцентре жителям напомнили об усилении тумана в вечерние, ночные и утренние часы. Синоптики рассказали, что температура днем 2 ноября поднимется до +7 градусов в городе и до +8 — в регионе.