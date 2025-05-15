Москвичам рассказали, когда ждать первой майской грозы

Вильфанд: первая майская гроза может начаться в Москве в пятницу

В Москве первая гроза в мае может начаться уже в эту пятницу. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с РИА «Новости» .

«Уже грозы громыхали в Москве в середине апреля, когда температура повышалась до 20-26 градусов. 16 мая тоже формируются условия для грозовой деятельности», — сказал он.

По словам Вильфанда, гроза будет не очень сильная, но зато одна из первых майских.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что несмотря на грядущее потепление, синоптики ожидают в мае мало теплых деньков.

В Москве с 13 мая выпало около 10% осадков от месячной нормы. Также обильные дожди прошли в области. Например, в Талдоме выпало 15 миллиметров осадков, а в Дмитрове — 14.