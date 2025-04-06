Циклон «Зион» обрушился на Москву. В столице начался снежный апокалипсис

Циклон «Зион» вернул зиму в Московский регион. За ночь в столице выпало до 40% от месячной нормы осадков. Начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидрометцентра Анатолий Цыганков объяснил 360.ru, с чем связан снежный апокалипсис.

По его словам, «армагеддон» начался в столичном регионе еще в пятницу. Погода в Москве обусловлена скандинавским циклоном.

«Циклон круглый, у него движение против часовой стрелки. Он стоит над Таймыром и закачивает холодный воздух с Арктики на Мурманск, Архангельск, Петербург и до Москвы. <…> В этом году нас погода разбаловала, январь и март — были потоки с запада, с Атлантики. Теплый воздух нас разбаловал», — объяснил эксперт.

Сейчас с севера идет холодный воздух, с юга — теплый, и на стыке возникает холодный фронт, который проходит в районе Кишинева. Там образуется волна — еще один небольшой «циклончик», рассказал Цыганков. Его, скорее всего, немецкие метеослужбы и назвали «Зионом».

«Циклон подходит с юга. Поэтому сначала Тула, Калуга, Рязань в первую очередь почувствуют. То, что южнее — Воронеж и Липецк — там дождь будет идти. А ближе к Москве, начиная от Брянска, Калуги, Тулы и Рязани — мокрый снег. Эта зона со снегом проходит в столице», — добавил специалист.

За сутки в Москве образуется снежный покров, максимум — до 12 сантиметров. Холод будет стоять в течение всей следующей недели. Ночные температуры достигнут -6 градусов, дневные — 0…+3, заключил эксперт.