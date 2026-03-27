Москвичам рассказали, когда начнутся дожди

Синоптик Тишковец: дожди в Москве начнутся в начале следующей недели

В начале следующей недели в Москве начнутся дожди, но сохранится теплая погода. Об этом в своем телеграм-канале сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос», метеоролог Евгений Тишковец.

По его словам, в ночь на субботу небо начнет хмуриться в зоне фронтальной системы. Однако термометры не опустятся ниже отметки +4 градуса.

«Днем скажется влияние антициклона с севера, вероятность осадков сократится до минимума. Из-за облаков выглянет солнце и прогреет воздух до +10…+15 градусов», — уточнил метеоролог.

Тишковец добавил, что воскресенье станет очень теплым и солнечным. Погоду определит южная периферия антициклона, в столице осадков не будет, но небо затянет переменная облачность.

Ранее синоптик сообщал, что снег в Москве полностью сойдет к 3 апреля. На севере Подмосковья снежная масса почти полностью расстаяла.