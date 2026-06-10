Москвичам рассказали, когда начнет спадать жара

В Гидрометцентре рассказали, когда в Москве начнет спадать жара

Жара в Москве и Подмосковье начнет спадать в выходные, рассказала ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова. Об этом сообщил ТАСС .

Вплоть до субботы дневная температура будет сохраняться 27 — 32 градуса, в ночь с субботы на воскресенье станет прохладнее. Ветер поменяется на северо-западный, в столицу и область придут кратковременные дожди.

На следующей неделе погода, вероятнее всего, будет в границах нормы или несколько выше, но сильной жары быть уже не должно.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что в ближайшие дни в Московском регионе возможны кратковременные дожди с грозами. Он также считает, что температура снизится в субботу.