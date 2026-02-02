Москвичам рассказали, когда морозы начнут отступать

Холода в Москве начнут отступать в середине следующей недели, но температура по-прежнему будет ниже климатической нормы. Об этом в беседе с РИА «Новости» рассказала ведущий синоптик Гидрометцентра России Марина Макарова.

«В начале недели, 2–3 февраля, у нас облачная погода, небольшой снег, ночью -18, -23, и днем минус -12, -17, северо-западный ветер 4-9 метра в секунду», — сказала она.

В среду ситуация кардинально не поменяется, морозы начнут смягчаться, но температура все равно останется ниже средней. Ожидается от -15 до -20 ночью и от -8 до -13 днем.

Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что в столице подростки за две недели смогли заработать до 100 тысяч рублей благодаря снегопадам. Школьники предлагали расчищать автомобили от снега. Клиентов искали в соцсетях и чатах домов. Самые активные могли выполнять по два-три заказа в сутки.