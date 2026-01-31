Снегопады в Москве дали школьникам и студентам заработать
В Москве подростки за две недели снегопадов заработали до 100 тысяч рублей, предлагая услуги по расчистке автомобилей. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.
Дни январского снежного циклона стали настоящей золотой жилой для находчивых школьников и студентов. Если раньше откопать машину стоило в среднем 500 рублей, то в пик снегопадов цена выросла до двух-трех тысяч за заказ.
В сложных случаях, когда автомобиль вмерз в лед или требовался срочный вызов, чек мог достигать пяти тысяч рублей. Найдя клиентов через соцсети и чаты домов, самые активные молодые люди выполняли по два-три заказа в сутки.
Ранее стало известно, что погода в Москве побила снежный рекорд последнего дня января. Он держался 32 года.