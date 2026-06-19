Москвичам рассказали, каким будет июль в столице

Синоптик Голубев: в июле в Москве средняя температура будет около +20

В июле температурный фон в Москве сохранится в рамках климатической нормы, а среднесуточная температура будет колебаться около отметки в 20 градусов. Об этом заявил в беседе с РИА «Новости» начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев.

«Температура воздуха в июле на европейской территории России, включая Москву, ожидается в пределах нормы или на один градус выше нормы», — сказал он.

Синоптик отметил, что норма для июля в Москве — 19,7 градуса тепла, и если средний показатель ожидается в районе +20, то днем столбики термометров будут подниматься до 20–25 градусов, а в некоторые дни — до 25–30. В ночное время температура может опускаться до 10–15 градусов тепла, а местами — до +18.

Метеоролог добавил, что июль в столице будет достаточно теплым, объем осадков ожидается в рамках нормы.

Ранее специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что в выходные 20–21 июня температура в Москве повысится до 26 градусов.