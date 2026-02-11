В Москве к вечеру 15 февраля ожидается гололедица
Главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила в беседе с RT, что предстоящие выходные порадуют относительно теплой погодой — на 4–5 градусов выше климатической нормы.
Однако четверг, 12 февраля, будет неблагоприятным из-за обильных осадков.
«Снега выпадет много. Высота снежного покрова вырастет на три–пять сантиметров», — поделилась синоптик.
Позднякова отметила, что в период с 13 по 15 февраля существует высокая вероятность положительных температур днем — в пределах +1…+2 градусов. Тем не менее ожидаются осадки в виде мокрого снега с дождем.
«Вечером 15 февраля температура воздуха начнет понижаться. Можно ожидать образование новых участков гололедицы на дорогах», — подытожила специалист.