Москвичам посоветовали готовиться к морозам в предновогоднюю неделю

Синоптик Тишковец: снег и морозы вернутся в Москву перед Новым годом

Снегопад и морозы могут вернуться в Москву перед Новым годом — с 23 декабря. Об этом РИА «Новости» рассказал синоптик, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«По предварительным прогнозам, морозы ударят, а снег станет прибавляться в предновогоднюю неделю (с 23–24 декабря)», — отметил он.

Ранее руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что из-за циклона в столицу принесет теплый воздух с юга и юго-запада. По его словам, по этой причине жителям города следует подготовиться к возвращению ноябрьской погоды.

Начавшаяся с 16 декабря оттепель продлится примерно до конца недели. Вильфанд уточнил, что в некоторых районах столицы прогнозируется ледяной дождь и гололедица.

Столбики термометров днем установятся на отметке от 0 до +2 градусов в Москве и до +3 градусов —в Подмосковье. Ночью температура упадет до 0 — -2 градусов. Синоптик не исключил, что пройдет мокрый снег и дождь, и снежный покров растает или превратится в снежную кашу.