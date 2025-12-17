Москвичей предупредили о новой погодной аномалии

«К центру европейской России приближается циклон, и Москва оказывается на его восточной периферии. В этой зоне воздушные массы движутся против часовой стрелки, принося теплый воздух с юга и юго-запада», — сказал он.

Оттепель, по прогнозу Вильфанда, началась 16 декабря и продлится до конца недели. В некоторых районах может пройти ледяной дождь, из-за которого образуется гололедица.

Температура воздуха днем установится на отметке от 0 до +2 градусов в Москве и до +3 градусов в Подмосковье, ночью — от 0 до -2 градусов. Метеоролог заявил, что эти показатели на шесть-семь градусов превысят норму и больше характерны для начала ноября, чем середины декабря. Возможен мокрый снег и дождь. Из-за осадков и без того тонкий слой снежного покрова растает или превратится в снежную кашу.

Морозы придут в столицу в январе, сообщила ранее метеоролог Татьяна Позднякова. К тому времени слой снега покроет землю.