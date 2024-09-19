«Второго лета не будет, не ждите». Москвичам рассказали о погоде в октябре

Второго лета в Москве в этом году уже не будет, но и снега следует ожидать не раньше чем через месяц. Об этом 360.ru заявил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

При этом он уточнил, что назвать точную дату выпадения первого снега сейчас невозможно.

«С такой точностью никто вам прогноз не даст», — заявил синоптик.

Он рассказал, что при таких прогнозах ориентируются на средние климатические данные за прошлые годы с поправкой на процессы, происходящие в моменте. Заблаговременно их никто не предсказывает.

При этом Шувалов категорически опроверг слухи о возможности второго лета в октябре.

«Зачастую все вот этого рода выдумки — из разряда „ради красного словца не пожалею и отца“. Поэтому второго лета не будет, не ждите», — подчеркнул он.

Собеседник 360.ru напомнил, что после дня осеннего равноденствия ночь будет длиннее дня, и все процессы будут перестраиваться на зимний характер. При этом возможно так называемое бабье лето, которое не относится к метеорологическим понятиям.

Ранее метеоролог Татьяна Позднякова сообщила, что в Москве настала последняя неделя летнего тепла.