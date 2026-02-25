Москвичам пообещали теплое начало марта

Первые дни марта в Москве в этом году принесут оттепель. Об этом РИА «Новости» сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

По ее словам, в ближайшие выходные в городе потеплеет. В воскресенье, 1 марта, столбик термометра поднимется до +1 градуса.

«Есть надежда, что последующие дни температура воздуха не будет сильно опускаться. Хотя она не будет высокой, но все-таки она останется выше климатической нормы», — сказала синоптик.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин пошутил о рекордных снегопадах в Москве. Он с юмором поинтересовался у министра экономического развития Максима Решетникова о том, какому богу тот молился.