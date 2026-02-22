Кому ты молился? Собянин пошутил о рекордном снегопаде в Москве

Собянин в диалоге с Решетниковым пошутил о сильных снегопадах в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин во время беседы с министром экономического развития Максимом Решетниковым пошутил о необычно снежной зиме в столице. Кадры разговора показал журналист ИС «Вести» Павел Зарубин.

«Ты кому свечи поставил, какому богу молился? <…> Всю зиму нет вообще снега, солнышко», — рассказал градоначальник о диалоге с другим мэром.

Решетников подхватил шутку, заметив, что неизвестно, кому именно молился собеседник мэра Москвы, но направление, куда должен выпасть снег, он указал весьма точно.

Сильный снегопад обрушился на столицу 19 февраля. По данным ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, к 21 февраля высота снежного покрова в Москве достигла 70 сантиметров при климатической норме 38 сантиметров, то есть сугробы оказались почти в 1,8 раза выше обычного уровня.