Москвичам пообещали старое бабье лето на следующей неделе

Синоптик Тишковец: на следующей неделе в Москву придет старое бабье лето

Хорошая погода вернется в столицу на следующей неделе. Москвичей ждет старое бабье лето с небольшим потеплением. Об этом сообщил синоптик Евгений Тишковец в Telegram-канале.

«Уже в понедельник инициатива перейдет к южной периферии антициклона, благодаря чему осадки маловероятны», — отметил он.

Температура днем повысится до +9… +12 градусов. До конца недели благоприятным метеоусловиям будет способствовать обширная область повышенного атмосферного давления.

Во вторник, среду и четверг после полудня воздух прогреется до +8… +13 градусов. В конце недели минимальная температура ночью составит до +6 градусов, а в середине дня — до +14.

Ранее россиян предупредили о предстоящих осенних заморозках. Холодная погода начнет распространяться с запада страны на восток.