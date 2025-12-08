Москвичам пообещали снег в новогоднюю ночь

Относительно теплое начало декабря для Москвы не редкость, но позднее должен установиться снежный покров. Об этом написала в Telegram-канале главный специалист «ИА Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«Модели долгосрочных прогнозов погоды обнадеживают: в этом декабре москвичи без снега на Новый год не останутся», — заявила синоптик.

Она напомнила, что в 2008 году среднесуточная температура воздуха за первую неделю составила 6,4 градуса.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что жителей Подмосковья в воскресенье ждут метели и морозы до -15 градусов. По его словам, настоящая русская зима все-таки придет в Центральную Россию, хоть и со значительным опозданием.