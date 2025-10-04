Москвичам пообещали погожий выходной в субботу

Синоптик Тишковец: в Москве в субботу температура повысится до +15

В субботу москвичей ждет хорошая погода. Днем температура поднимется до +15 градусов. Об этом сообщил РИА «Новости» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В столице сегодня ожидается относительно погожий выходной. Под утро +4 …+7 градусов, днем до +15 градусов», — рассказал Тишковец.

Синоптик сообщил, что ветер будет дуть с юго-востока со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление продолжит снижаться и к вечеру достигнет 751 миллиметра ртутного столба.

«В воскресенье тепло сохранится, но во второй половине дня могут брызнуть слабые дожди», — добавил Тишковец.

На следующей неделе погода станет хуже: зарядят затяжные осенние дожди. Но температура останется на три-пять градусов выше нормы. Наступит «натуральный октябрь».

По прогнозу синоптиков, зима 2025-2026 годов будет холоднее предыдущей почти на всей территории России. В ноябре на севере Европейской части России, северо-западе страны, севере Урала и в северных и центральных районах Сибири ожидаются аномальные холода. В декабре температура по всей России опустится ниже, чем в прошлом году.