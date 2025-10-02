Регионы России ждет аномальная зима 2025-2026. Готовимся к теплу или холодам?
Метеоролог Шувалов спрогнозировал местами аномально холодную зиму
На календаре — осень, а в голове уже зима. Всем хочется заглянуть в будущее и понять, какой она выдастся в этом году: ранней или поздней, суровой или мягкой. Как синоптики делают подобные прогнозы и к чему готовиться россиянам — в материале 360.ru.
Что говорят о предстоящей зиме в Гидрометцентре России
Согласно прогнозу, зима 2025-2026 годов будет холоднее предыдущей почти на всей территории России.
В ноябре аномальные холода прогнозируют на севере Европейской части России, на северо-западе страны, севере Урала и в северных и центральных районах Сибири.
В декабре практически по всей России средняя температура опустится ниже, чем была в том же месяце в прошлом году.
В январе аномально низкие по сравнению с началом прошлого года показатели на столбиках термометров ожидают в центральных и южных районах Урала и Сибири.
В феврале особенно сильные морозы придут на север Красноярского края и запад Якутии.
В марте на большей части страны будет теплее обычного. Исключением станут южные регионы Европейской территории России, Сибири и Дальнего Востока, за исключением Якутии — там столбики термометров покажут нормальную для этого времени года температуру.
Какой будет зима 2025-2026 годов — версия синоптиков
В разговоре с 360.ru синоптик и метеоролог Александр Ильин заявил, что делать точные прогнозы на зиму преждевременно, однако он поддерживает заявление Гидрометцентра и его руководителя Романа Вильфанда о достаточно холодном сезоне 2025-2026 годов.
Уже сейчас в Сибири и на Дальнем Востоке морозы до +10...+12 градусов жмут. Будет достаточно прохладно, а в некоторых регионах очень холодно.
Александр Ильин
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов указал на заявление специалистов Гидрометцентра о более холодном январе по сравнению 2025-м. Эксперт напомнил, что начало нынешнего года выдалось очень мягким: средняя температура в Москве была положительной, что нехарактерно для европейской территории России, за исключением крайнего Юга.
«Учитывая, что предыдущая зима была не экстремальной, но достаточно теплой на европейской территории, эта фраза имеет смысл», — отметил Шувалов.
Какой конкретно будет предстоящая зима, сейчас сказать крайне сложно. По словам метеоролога, оправданность таких предположений близка к случайности. Прогноз скорее вероятностный, и серьезно на него опираться пока не стоит.
Как синоптики определяют, какой будет зима
Обычно они это делают статистически, объяснил 360.ru замначальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.
Специалисты обрабатывают материалы за много лет, смотрят на картах расположение циклонов и антициклонов, ориентируются на период с августа по сентябрь, подбирая год с похожей погодой. Сейчас предполагают, что актуальный сезон будет идти по аналогии с прошлым годом — на этом основании и делают прогнозы.