Регионы России ждет аномальная зима 2025-2026. Готовимся к теплу или холодам?

На календаре — осень, а в голове уже зима. Всем хочется заглянуть в будущее и понять, какой она выдастся в этом году: ранней или поздней, суровой или мягкой. Как синоптики делают подобные прогнозы и к чему готовиться россиянам — в материале 360.ru.

Что говорят о предстоящей зиме в Гидрометцентре России

Согласно прогнозу, зима 2025-2026 годов будет холоднее предыдущей почти на всей территории России.

В ноябре аномальные холода прогнозируют на севере Европейской части России, на северо-западе страны, севере Урала и в северных и центральных районах Сибири.

В декабре практически по всей России средняя температура опустится ниже, чем была в том же месяце в прошлом году.

В январе аномально низкие по сравнению с началом прошлого года показатели на столбиках термометров ожидают в центральных и южных районах Урала и Сибири.

В феврале особенно сильные морозы придут на север Красноярского края и запад Якутии.

В марте на большей части страны будет теплее обычного. Исключением станут южные регионы Европейской территории России, Сибири и Дальнего Востока, за исключением Якутии — там столбики термометров покажут нормальную для этого времени года температуру.