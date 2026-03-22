Москвичам пообещали погоду «миллион на миллион» в воскресенье

Синоптик Тишковец: москвичей ждет теплая и ясная погода в воскресенье

В воскресенье, 22 марта, жителей и гостей Москвы ожидает теплая и ясная погода. Об этом РИА «Новости» сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Погодные условия будут определяться влиянием антициклона, поэтому в столице погода будет стоять „миллион на миллион“: малооблачно, ясно, естественно никаких осадков», — рассказал он.

Воздух в Москве прогреется до +13 градусов, что заметно выше климатической нормы для этого периода. Ветер будет слабый и переменный. Атмосферное давление составит 752 миллиметра ртутного столба.

Ранее жителей Подмосковья предупредили о гололедице. По ночам в области ожидаются заморозки.