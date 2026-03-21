Жителей Подмосковья предупредили о гололедице

Синоптик Шувалов: в марте в Подмосковье ночами будет подмораживать

Жителей Московской области в последнюю неделю марта будет ждать малооблачная погода. Об этом телеграм-каналу 360.ru рассказал руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов.

Он отметил, что днем столбики термометра покажут примерно +10 градусов, но ночью будет подмораживать. Из-за похолодания утром и вечером на дорогах может образовываться гололедица.

Специалист посоветовал пока не менять резину на машинах и не переходить на летний гардероб. Благодаря антициклону жители Подмосковья избегнут дождей и сильного ветра — погода будет тихой, спокойной и солнечной.

Ранее аномально сухие и теплые выходные в столице спрогнозировал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Он объяснил, что мягкую погоду принесет в регион скандинавский антициклон. Температура установится на отметке +9…+12 днем и до 0…-3 ночью. Синоптик назвал такие показатели по-апрельски теплыми.