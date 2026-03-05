Москвичам пообещали мокрый снег и до +2 градусов 5 марта

В Москве 5 марта будет до +2 градусов и мокрый снег

В Москве сегодня будут осадки в виде снега и мокрого снега, а столбики термометров поднимутся до +2 градусов. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с РИА «Новости» .

«В течение дня характер метеоусловий существенно не изменится, и Москва останется в тыловой части циклона. Ожидается преимущественно облачная погода, кратковременный снег, мокрый снег», — сказал он.

Метеоролог добавил, что ветер будет западный и перейдет на северный, северо-восточный со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление повысится и остановится на отметке 744 миллиметра ртутного столба.

Ранее зоолог, писатель-натуралист Илья Гомыранов в беседе с 360.ru заявил, что в Москве из-за потепления после зимней спячки стали просыпаться ужи. Обычно они появляются около труб, где земля всегда остается теплой.