Москвичам пообещали интенсивные влажные снегопады в конце рабочей недели

В столице в четверг будет облачная погода, пойдет снег и температура понизится до -3 градусов. Об этом заявил специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с РИА «Новости» .

«Под влиянием теплого североатлантического циклона сохранится облачная погода, местами слабый снег, к вечеру, с 17-18 часов, начнется обложной снегопад, ветер западных румбов усилится до 13 метров в секунду», — заявил синоптик.

По его словам, начнется метель, видимость на дорогах ухудшится до 1-4 километров. Ближе к 00:00 вырастит снежный покров с двух до пяти сантиметров. В Московской области — до 6-9 сантиметров. Температура повысится с 0 до -3 градусов.

По словам специалиста, атмосферное давление резко снизится на 18 единиц и достигнет отметки 737 миллиметров ртутного столба. Это может негативно отразиться на состоянии людей, чувствительных к изменениям погоды.

«В пятницу пройдут интенсивные влажные снегопады, благодаря чему появится снежный покров высотой до восьми сантиметров (в Подмосковье до 9-12 сантиметров)», — объяснил Тишковец.

Он отметил, что температура будет около нуля. Атмосферное давление — 733 миллиметров ртутного столба. Потом, до конца месяца температура начнет снижаться с каждым днем. В воскресенье может достигнуть уже -6. В понедельник от -4 до -7, во вторник будет -6-9 градусов, а 31 декабря столбики термометров могут показать до -11.