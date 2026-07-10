Москвичам пообещали грозу, дождь и 26 градусов тепла

Синоптик Позднякова: в Москве будет гроза, дождь и 26 градусов тепла

Сегодня в Москве ожидается температура до +26 градусов и дожди с грозой. Об этом заявила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с РИА «Новости» .

«В пятницу в Москве не исключены дожди, во второй половине дня могут формироваться очаги грозовой деятельности. Порывы ветра при грозе будут достигать 12-15 метров в секунду», — сказала она.

По словам синоптика, в столице воздух прогреется до 24–26 градусов, в Московской области — до 23–28. Атмосферное давление составит 747 миллиметров ртутного столба.

Вчера вечером Минтранс опубликовал предупреждение о сильном ливне и грозе 10 июля. В ведомстве отметили, что погодные условия могут отразиться на безопасности полетов, поэтому есть вероятность ограничений условий взлета и посадки самолетов в аэропортах.