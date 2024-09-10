Москвичам пообещали аномально теплую погоду

Синоптик Шувалов: в Москву придут дожди только после 20-х чисел сентября

Сентябрь в Москве будет аномально теплым и сухим, дождей не ожидается вплоть до 20 числа. Об этом News.ru рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По словам синоптика, в столице на следующей неделе ожидается аномально теплая для этого времени года погода. Температура воздуха днем будет достигать + 22… +26 градусов, в ночные часы прогнозируются +10…+15 градусов.

«Хотя облаков по сравнению с прошлой неделей станет больше, дождей не ожидается. По имеющимся данным, сухая погода продержится примерно до 20-х чисел сентября», — сказал Шувалов.

По его словам, такие погодные условия в Москве могут задержаться и подольше.

Шувалов добавил, что на севере и в северной полосе Европейской части России также не исключена рекордно теплая погода в сентябре.

Ранее Шувалов назвал нынешний температурный фон в столице редким явлением, отметив, что эта погодная аномалия характерна для всего континента.