Синоптик Шувалов назвал редким явлением температурный фон в Москве
Температурный фон, который наблюдается в Москве в настоящее время, — достаточно редкое явление. Такое мнение высказал глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT.
Он также отметил, что подобная погодная аномалия характерна для всего континента.
«Берлин, Копенгаген с четвертого числа бьют практически ежедневно суточные и абсолютные максимумы», — подчеркнул эксперт.
По его словам, температурный режим на текущей неделе в столице практически не изменится. Днем столбики термометров будут подниматься до +27 градусов.
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