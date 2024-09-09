Синоптик Шувалов назвал редким явлением температурный фон в Москве

Температурный фон, который наблюдается в Москве в настоящее время, — достаточно редкое явление. Такое мнение высказал глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT .

Он также отметил, что подобная погодная аномалия характерна для всего континента.

«Берлин, Копенгаген с четвертого числа бьют практически ежедневно суточные и абсолютные максимумы», — подчеркнул эксперт.

По его словам, температурный режим на текущей неделе в столице практически не изменится. Днем столбики термометров будут подниматься до +27 градусов.