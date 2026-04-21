Москвичам объяснили резкое похолодание в столичном регионе

Москва и Подмосковье оказались в «холодной тыловой зоне» южного циклона, из-за чего в регионе началась ветреная погода, выпали осадки и температура воздуха опускалась до нулевых значений. Об этом сообщила ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина в беседе с РИА «Новости» .

«Москва и область попали в „холодный тыл“ южного циклона, отсюда — ветер, осадки и температура около нуля. Кошмар для апреля, особенно когда хочется тепла, но такая погода продлится всю эту неделю», — сказала собеседница агентства.

Она отметила, что текущей неделе температура воздуха отстает от климатической нормы на три-четыре градуса.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в четверг Центральная Россия окажется во власти североатлантического циклона, поэтому начнутся дожди и похолодание до +4.