Москвичам объяснили, почему опасно купаться в фонтанах

Купание в столичных фонтанах может негативно отразиться на здоровье. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил начальник участка «Гормост-Фонтаны» Виталий Сизов.

«Внутри чаш находятся струйные насадки, светильники, а также датчики уровня воды. Все это оборудование может стать причиной травмирования тех, кто решил освежиться и искупаться в фонтане», — сказал он.

Сизов отметил, что вода в московских фонтанах движется по замкнутой системе и циркулирует в течение некоторого времени. Замену проводят от одного до четырех раз в месяц — в зависимости от размера чаши. Специальной обработки, как в бассейнах, не предусмотрено, поэтому купаться нельзя.

Кроме того, в фонтанах вода техническая, а значит в ней могут быть разные химические элементы. Они нужны для поддержки уровня кислотности и для предотвращения цветения. По этой же причине из водных сооружений нельзя пить.