Москвичам назвали период пика предновогодних пробок

Пик предновогодней загрузки дорог в Москве придется на 22–28 декабря

На 22–28 декабря придется основной пик транспортной загруженности в Москве. Об этом сообщил глава Центра организации дорожного движения Михаил Кизлык, его слова привел ТАСС .

«Мы ожидаем пик загруженности с 22 по 28 декабря. Прогнозируем, что количество машин в целом будет на уровне 2,9 миллиона. Дополнительных транспортных средств, которые приедут в пиковый период, прогнозируем на уровне 60 тысяч», — сказал он.

Кизлык отметил, что основная нагрузка придется на центр города, где находятся праздничные площадки к Новому году.

«После середины января 2026 года вернемся к привычному движению. С середины января поток начнет возвращаться, к концу января выйдем на обычную загруженность дорог», — добавил глава ЦОДД.

Днем ранее в столице объявили желтый уровень погодной опасности из-за гололеда на дорогах и снегопада.