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    Москвичам назвали дату наступления астрономической осени

    Ученый Богачев назвал 23 сентября датой наступления астрономической осени

    Фото: Медиасток.рф

    Астрономическая осень наступит в Москве и Подмосковье 23 сентября. Об этом 360.ru рассказал заведующий лаборатории солнечной астрономии института космических исследований РАН, доктор наук Сергей Богачев.

    «В этом году это произойдет 23 сентября около трех часов ночи по московскому времени. В другие годы эта дата и время обычно другие. Меняется в основном из-за наличия високосных лет и в целом из-за особенностей календаря», — объяснил он.

    По его словам, астрономическая осень — это когда ночь становится длиннее дня. В сентябре световой день в столичном регионе сократится на два часа, подчеркнул ученый.

    Подробно об астрономической и метеорологической осени в Москве и Подмосковье — в материале 360.ru.