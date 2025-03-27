Москвича оштрафовали за оскорбления бывшей жены

Суд в Москве оштрафовал мужчину за оскорбительные сообщения бывшей жене, которыми он сопровождал переводы алиментов через банковское приложение. Судебные материалы оказались в распоряжении РИА «Новости» .

В судебном решение сказано, что бывшая супруга перестала поддерживать с ним отношения из-за его «неадекватного поведения и криков с нецензурной бранью». При этом суд разрешил мужчине после развода видеться с детьми. У пары их двое.

Мужчина своего поведения не изменил. В ходе одной из встреч женщине даже пришлось обратиться в полицию. После этого она заблокировала бывшего мужа в мессенджерах, но тот начал писать ей сообщения с оскорблениями, когда переводил алименты.

Женщина обратилась в суд после того, как бывший супруг перевел ей 30 рублей, сопроводив его унижающим комментарием. Мужчина не явился на заседание суда, рассматривающего административный протокол об оскорблении. Это не помешало рассмотрению дела. Москвича оштрафовали на четыре тысячи рублей.

Ранее в Санкт-Петербурге суд приговорил местного жителя к семи годам лишения свободы по делу о покушении на убийство. Мужчина напал на бывшую супругу во время ссоры.