Житель Петербурга хотел проучить бывшую жену за оскорбления и ударил ее ножом в грудь

Невский районный суд Петербурга вынес приговор местному жителю по делу о покушении на убийство. Как сообщило СМИ , он напал на бывшую супругу.

В ночь с 2 на 3 мая 2024 года между экс-сожителями разгорелся конфликт. По словам фигуранта, во время ссоры женщина оскорбила его. Тогда злоумышленник решил проучить обидчицу и схватил нож. В порыве гнева он несколько раз ударил бывшую жену в грудь. Остановить атаку смогли очевидцы.

Пострадавшей потребовалась экстренная госпитализация. Обвиняемому назначили наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии строгого режима.