Житель Петербурга хотел проучить бывшую жену за оскорбления и ударил ее ножом в грудь

Невский районный суд Петербурга вынес приговор местному жителю по делу о покушении на убийство. Как сообщило СМИ, он напал на бывшую супругу.
В ночь с 2 на 3 мая 2024 года между экс-сожителями разгорелся конфликт. По словам фигуранта, во время ссоры женщина оскорбила его. Тогда злоумышленник решил проучить обидчицу и схватил нож. В порыве гнева он несколько раз ударил бывшую жену в грудь. Остановить атаку смогли очевидцы.
Пострадавшей потребовалась экстренная госпитализация. Обвиняемому назначили наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии строгого режима.
Главе МИД Лаврову исполнилось 75 лет
Более 1,5 тысячи гектаров лесов восстановят в Подмосковье в 2025 году
Сербский премьер попросил Мишустина помочь в расследовании по звуковой пушке
Отставание Овечкина от рекорда Гретцки достигло шести голов
За ночь силы ПВО сбили 43 беспилотника над Россией
Зеленский признал, что Украину не хотят брать в НАТО
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте