Москвич случайно заковал себя в наручники на детской площадке

В Новой Москве мужчина случайно застегнул у себя на руке найденные наручники и оказался вынужден обратиться за помощью. Об этом 360.ru сообщил источник в экстренных службах.
ЧП произошло в поселке Ерино. Заявитель рассказал, что нашел на детской площадке наручники и решил поиграть.
В итоге он доигрался до того, что они защелкнулись на руке. Потом неудачливый москвич вызвал спасателей, которые освободили его от оков.
Ранее в Ульяновске ребенок играл с бабушкой и случайно заковал ее в наручники покойного деда, ЧП произошло в сентябре прошлого года. Прибывшие спасатели распилили спецсредство, чтобы освободить руку пожилой женщины.
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