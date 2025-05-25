Москвич случайно заковал себя в наручники на детской площадке

Источник 360.ru: житель Новой Москвы случайно закрыл наручники у себя на руке

В Новой Москве мужчина случайно застегнул у себя на руке найденные наручники и оказался вынужден обратиться за помощью. Об этом 360.ru сообщил источник в экстренных службах.

ЧП произошло в поселке Ерино. Заявитель рассказал, что нашел на детской площадке наручники и решил поиграть.

В итоге он доигрался до того, что они защелкнулись на руке. Потом неудачливый москвич вызвал спасателей, которые освободили его от оков.

Ранее в Ульяновске ребенок играл с бабушкой и случайно заковал ее в наручники покойного деда, ЧП произошло в сентябре прошлого года. Прибывшие спасатели распилили спецсредство, чтобы освободить руку пожилой женщины.