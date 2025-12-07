Москвич сдал жену в рехаб после намека на развод

Mash: Москвич сдал жену в рехаб на полгода, чтобы забрать ребенка и имущество

Житель Москвы организовал для своей для своей жены полугодовую путевку в рехаб за 450 тысяч рублей, чтобы не делить имущество и забрать ребенка. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

Когда у пары начались проблемы, женщина задумалась о разводе. Она имела высокий заработок и работала ювелиром.

Мужчина узнал о намерении избранницы разорвать отношения и решил лишить ее всего.

Он дождался подходящего момента, вызвал «специалистов», те сделали женщине укол и увезли в лечебницу.

За время в заточении супруг снял с ее карты почти полмиллиона рублей якобы на лечение и подписал договор с центром реабилитации на полгода.

Поисками женщины занялся адвокат, который не смог с ней выйти на связь и начал розыски.

Силой и угрозами самой лечебнице женщину удалось освободить. Пострадавшая рассказала, что там ее не мучили, но морили голодом и не выпускали из комнаты.

В результате женщина сорвала сроки поставки драгоценных камней на 15 тысяч долларов (1,15 миллиона рублей). Помимо финансовых потерь, это нанесло ущерб репутации.

По словам пострадавшей, в рехабе остались еще минимум семь женщин, которые попали туда похожим образом.

Накануне суд арестовал владельца и сотрудников пыточного рехаба в Ленинском округе.