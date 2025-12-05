Суд арестовал владельца пыточного рехаба в Ленинском округе

Владельца частного реабилитационного центра в Ленинском округе Московской области Максима Антонова арестовали до 3 февраля. Об этом сообщил корреспондент 360.ru из зала суда.

В первом заявлении после доставки в суд Антонов сказал, что не совершал ничего противозаконного.

Адвокаты настаивали, что у подзащитного двое несовершеннолетних детей, а также мать — инвалид первой группы на иждивении. Сам Антонов признался, что является бывшим наркоманом, но чист уже 15 лет.

Следователи заявили, что генеральный директор и трое его сотрудников получили обвинение в незаконном лишении свободы, группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия и предметов, используемых в качестве оружия.

Суд вынес решение, что Антонов отправится в следственный изолятор до 3 февраля.

Силовики пришли в частный реабилитационный центр в Ленинском городском округе по жалобе сбежавшей оттуда москвички. Женщина заявила, что внутри пытали людей, с которых взяли деньги. Всего в помещении правоохранители обнаружили 30 человек в возрасте от 19 до 75 лет.

Владелец рехаба Максим Антонов — известный блогер. Услуги его реабилитационного центра рекламировали известные деятели российского шоу-бизнеса.