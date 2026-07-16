Москвич с двумя кошками проехал 17 тысяч километров в путешествиях по России

Москвич Евгений Круглов путешествует по России со своими двумя кошками — Луной и Харли. Вместе они проехали около 17 тысяч километров, рассказал он 360.ru.

Коты гуляют по паркам, ездят с хозяевами на машине и даже летают на самолетах. За два года Луна преодолела по небу девять тысяч километров. Она побывала на Черном, Баренцевом и Балтийском морях, посетила Сочи, Геленджик, Краснодар, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Кострому, Переславль-Залесский, Ярославль, Коломну.

Харли всего семь месяцев, у нее шестипалые лапы, и она уже крупная. Евгений признался, что котят завели случайно.

«Супруга прочитала задание Олимпиады для детей, где песик и кошечка искали дом. И на фоне этой красивой истории залезла на сайт объявлений и решила найти какого-нибудь малыша, которому мы можем помочь. Так мы нашли кошку Луну», — поделился путешественник.

Следующая поездка с пушистыми у него запланирована в Калининград и Зеленоградск.

«Будем рады, если нас узнают на улице», — признался Евгений.

Ранее путешественница Валентина Косова рассказала 360.ru, как пешком прошла 1800 километров от Владивостока до Амурской области.